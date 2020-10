Osimhen: «Il Napoli è un sogno. In Nigeria vendevo acqua per vivere»

Il Napoli ha realizzato i sogni di Victor Osimhen. «Sono cresciuto in un ambiente molto umile – racconta sui canali ufficiali del club partenopeo – Mia madre è mancata quando ero piccolo, tre mesi dopo mio padre ha perso il lavoro. É stato un periodo molto difficile per me e i miei fratelli e sorelle, dovevo vendere acqua per sopravvivere. Se qualcuno mi avesse detto che avrei firmato per il Napoli avrei risposto che sarebbe stato impossibile. Ora invece credo che nulla sia impossibile. Ho continuato a lavorare e fare le mie cose e ora sono qui. È un sogno che si avvera e sono grato per questo». Osimhen fissa il traguardo futuro: «Il mio sogno è vincere il premio per il miglior calciatore africano dell’anno. Devo fare ancora molta strada e sto lavorando, ma penso di essere sulla strada giusta. Non sarà semplice, ma il calcio è l’unica cosa che ho in testa ora, voglio concentrarmi su questo e sul Napoli».

Foto: Napoli Instagram