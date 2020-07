Osimhen, il Napoli e la risposta via tweet agli incantatori di serpenti

Aspettiamo la fine di questa storia, ovvero quella relativa al discorso in atto tra Victor Osimhen ed il Napoli. Abbiamo chiesto di aspettare la fine, semplicemente perché ne sono state dette e scritte di tutti i colori. L’unica cosa certa è che Osimhen resta il primo obiettivo per l’attacco del Napoli, per l’eredità di Milik: lo è da due mesi, non è cambiata una virgola. E’ stato a Napoli, ha aperto completamente al Napoli, non ha detto no, semplicemente un ragazzo così giovane può anche prendersi una pausa di riflessione alla vigilia di quella che può essere la scelta-svolta della sua giovane carriera. Certo, qualsiasi trattativa va battezzata alla firma: ce ne sono alcune che saltano anche dopo il nero su bianco, figuriamoci. Ma il tweet lanciato ieri mattina sui social da Osimhen, in risposta a presunti ultimatum, eventuali e varie, è la risposta al mondo della favole (o delle invenzioni) che purtroppo capita di frequentare in situazioni del genere. Siamo entrati nel vivo di una situazione sempre “calda”: oggi contatti proficui, motori accesi e voglia di arrivare alla definizione presto. Abbiamo sentito parlare di piani B, C e D: falso. E comunque vada, aspettiamo la fine ovviamente, ma la trattativa per Osimhen è stata vera, reale, certificata, rispetto a presunti assalti mai partiti, a impossibili traiettorie di mezza estate (Kun Aguero compreso). Quando arriveremo alla conclusione, in un senso o nell’altro e non manca tantissimo, allegheremo anche il tweet (e non solo) del giovane Victor.

