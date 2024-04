Osimhen: “I tifosi del Napoli sono unici. Capisco perché alcune leggende hanno pianto quando sono andate via”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Betsson Sport’, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, ha così parlato dei tifosi azzurri: “I tifosi del Napoli hanno una passione per la squadra che è fuori dal mondo. Non ho mai visto nulla di simile. A volte capisco perchè alcune leggende del passato hanno pianto quando sono andate via da qui”

Foto: Instagram Napoli