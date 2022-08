Osimhen: “Grande prova, l’intesa con Kvara è sempre più buona. Non dobbiamo porci limiti”

Victor Osimhen ha commentato il successo del Napoli che ha battuto con un netto 4-0 il Monza.

Queste le sue parole: “E’ stata una bellissima prestazione, sono orgoglioso di come tutta questa squadra ha interpretato a partita dal primo all’ultimo minuto.

Kvara? Continueremo a lavorare per costruire ancora di più l’intesa. E’ un giocatore che può dare tanto e aiutarci a vincere la partita “.

Arrabbiato dopo la sostituzione? Non è niente a che fare con il cambio, ma volevo motivare ancora di più la squadra.

Obiettivo stagionale? Tutti, da quelli in campo a quelli in panchina, cercheremo di dare il massimo per questa stagione. Ci sono tante sfide per far capire dove può arrivare questo Napoli”.

Foto: twitter Napoli