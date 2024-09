Osimhen-Galatasaray, la nuova storia riparte da Istanbul

Victor Osimhen riparte dal Galatasaray. Dopo un’estate al centro del mercato in uscita del Napoli, il centravanti nigeriano non ha trovato un accordo per il suo trasferimento a titolo definitivo. E oggi si è materializzata l’opportunità di fare un’esperienza di un anno in Turchia. Operazione in prestito secco, con l’ingaggio di circa 11 milioni netti interamente pagato dal club turco, che stava cercando con una certa insistenza un nuovo attaccante. Come svelato da Jolanda De Rienzo per Sportitalia con un tweet delle 16.26, Osimhen prolungherà il suo contratto di un altro anno, dal 2026 al 2027, in modo da permettere al Napoli di poter decidere con calma il suo futuro. Adesso il calciatore è in volo per raggiungere la sua nuova destinazione: Osimhen è in arrivo a Istanbul, il Galatasaray lo aspetta. Intanto, il club turco ha pubblicato la nota del suo imminente arrivo: “Sono iniziate le trattative ufficiali per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Victor James Osimhen con il giocatore e il suo club SSCN Napoli SPA. Annunciato con rispetto al pubblico”. Ma non solo. Poco dopo, il club ha reso noto anche l’atterraggio, sarà trasmesso in diretta su Youtube, sul canale ufficiale del Galatasaray.

Foto: Instagram Gardi