Osimhen furioso con il ct della Nigeria: “Pubblicherò le nostre conversazioni”

Victor Osimhen perde le staffe in diretta social: l’attaccante del Napoli se la prende con George Finidi, ct della Nigeria, che lo aveva accusato di non dare il massimo per il suo Paese in qualche modo ponendo il dubbio sulla reale indisponibilità del giocatore, infortunato contro il Lecce lo scorso 26 maggio, per le partite di qualificazione Mondiale. “Dite Osimhen qui, Osimhen lì… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca, pubblicherò le foto nelle mie storie. Ho gli screenshot!” alcune delle frasi pronunciate dall’attaccante in diretta Instagram, prima che qualcuno provvedesse a togliergli lo smartphone dalle mani.

Foto: Instagram Osimhen