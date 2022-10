Osimhen: “Felice di essere tornato così bene dopo l’infortunio. La lettera nelle esultanze? Le iniziali di mia figlia, è la mia vita”

Ha portato il pallone a casa Victor Osimhen, autore della tripletta nel 4-0 contro il Sassuolo.

Un gol ogni 93 minuti per il nigeriano, che ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Congratulazioni al team per la vittoria e per il momento di grande forma. Sono molto contento dei gol e voglio godermi questo momento. E’ certamente il mio miglior momento dal mio arrivo in Italia, sono contento di essermi integrato bene con la squadra dopo un infortunio non facile da superare. Il significato dell’esultanza? La lettera che indico sono le iniziali di mia figlia, è la mia vita, ogni volta che segno penso a lei”.

Foto: Instagram Napoli