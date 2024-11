Osimhen: “Felice della doppietta. Futuro? Resterò fino a fine stagione al Galatasaray”

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, autore di una doppietta contro il Tottenham, ha parlato a fine gara in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Il Tottenham era un avversario molto difficile. Ci siamo preparati di conseguenza. Vorrei congratularmi con la mia squadra e ringraziare i nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo momento. I due gol sono stati ovviamente importanti per me. D’altra parte, spero che l’infortunio di Mauro Icardi non sia grave. Questa vittoria era importante per noi. Era importante per noi vincere contro il Tottenham che ha giocato bene e ha lottato fino all’ultimo momento. Dobbiamo mantenere il nostro slancio. Dobbiamo pensare a ogni singola partita. In questo momento ci concentreremo sulle partite di campionato. Ci sarà una pausa nazionale. Ci prepareremo. Ci preoccuperemo per ogni avversario. Mostreremo la nostra qualità e lotteremo l’uno per l’altro. Lotteremo sempre per la vittoria”.

Infine una chiosa sul suo futuro, che chiude le porte a qualsiasi interessata fino a giugno: “Sono molto felice qui. Non andrò via a gennaio, resterò qui fino alla fine della stagione. Non so di cosa stiano parlando il Napoli e il Galatasaray, ma quando mi diranno di cosa stanno parlando, ci siederemo e parleremo”.

Foto: sito Galatasaray