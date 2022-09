Osimhen esce per infortunio. Simeone entra, segna e si emoziona

Victor Osimhen è stato costretto a uscire per infortunio a meno di cinque minuti dalla fine del primo tempo per un problema al flessore. Al suo posto è entrato Simeone che subito dopo ha segnato il gol del 3-0 e non ha saputo trattenere felicità ed emozione, aspettava questo momento da sempre.

Foto: twitter Napoli