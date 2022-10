Osimhen entra e lancia il Napoli: 3-2 e primato in solitudine. A segno anche Juan Jesus e Lozano

Il Bologna è passato inaspettatamente in vantaggio con Joshua Zirkzee, che ha realizzato al 40′ il vantaggio felsineo, sfruttando un’azione super di Dominguez.

Bologna che aveva sofferto tantissimo nella prima mezz’ora, con il Napoli che ha sprecato almeno 4-5 palle gol clamorose, con Politano, Raspadori, Zielinski e una traversa di Mario Rui. Il Bologna è cresciuto poco alla volta, sfruttando un momento di rifiatamento dei campani e prima ha messo paura al Napoli con Barrow e poi ha colpito con Zirkzee.

Al 45′, all’ultimo secondo, il pareggio del Napoli con Juan Jesus, che segna da sviluppi di calcio d’angolo. E’ 1-1 al Maradona all’intervallo.

Nella ripresa, altalena di emozioni. Spalletti si gioca subito la carta Osimhen al posto di Raspadori. Napoli che ribalta la gara con Lozano. Mario Rui serve un gran pallone a Kvaratskhelia. Il georgiano poi vince un rimpallo e calcia, Skoripski respinge. La palla diventa buona però per Lozano, che nonostante un angolo di tiro strettissimo trova la porta e manda in rete il 2-1.

Ma il Bologna non molla e dopo pochi secondi trova il pareggio. Barrow calcia da lontanissimo: il tiro è angolato, Meret è sulla traiettoria ma prova a bloccare e sbaglia, la palla gli piega le mani ed è 2-2. Il Napoli si fionda in attacco, sfiorando il gol con Di Lorenzo. Al 69′, vantaggio campano. Kvaratskhelia riceve sulla trequarti e premia lo scatto in verticale di Osimhen che a tu per tu con Skorupski non sbaglia e insacca col mancino. 3-2 Napoli.

Napoli che ha la palla del 4-2 con Lozano, che però non riesce a trovare la rete. Finisce 3-2 per il Napoli con un buon Bologna. Decima vittoria consecutiva per i campani tra campionato e Champions, che tornano in testa da soli a 26 punti.

Foto: twitter Napoli