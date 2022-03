Osimhen eletto calciatore del mese di marzo. Verrà premiato nel pre-Fiorentina

Victor Osimhen è stato eletto dalla Lega Serie A miglior calciatore del mese di marzo, con le quattro reti realizzate in tre gare dal centravanti nigeriano. Decisive per il riconoscimento le doppiette realizzate contro Verona e Udinese per il numero 9 del Napoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Fiorentina, in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

FOTO: Twitter Fiorentina