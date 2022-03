Osimhen e Rrahmani ammoniti: erano diffidati, salteranno l’Atalanta

Successo preziosissimo quest’oggi del Napoli, ottenuto in rimonta sull’Udinese. Può essere soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi Spalletti, anche se per la prossima gara ci sarà qualche grattacapo in più. Per la trasferta di Bergamo, infatti, mancheranno Osimhen e Rrahmani, che erano diffidati e quest’oggi sono stati ammoniti. Da valutare anche Di Lorenzo, uscito dal campo al 76′ dopo un duro scontro con Silvestri.

FOTO: Instagram Rrahmani