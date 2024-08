Osimhen e l’intrigo Al Ahli – Chelsea. Con Toney già bloccato

Victor Osimhen è sempre più al centro degli intrighi di mercato delle ultime ore. Avevamo spiegato che questa storia andava seguita fino all’ultimo in presenza di possibili sorprese. L’Al Ahli è in pressing da giorni ma non ha ancora chiuso e nel frattempo ha bloccato Toney, attaccante del Brentford che ha già fatto le visite mediche. Questo tiro e molla tiene sempre in corsa il Chelsea che può approfittarne per piazzare lo scatto decisivo. L’intrigo continua fino all’ultimo rimbalzo…

Foto: Instagram Napoli