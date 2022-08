Osimhen e Kvaratskhelia rispondono a Lasagna: 1-2 all’intervallo tra Hellas Verona e Napoli

Termina 1-2 la prima frazione di gioco tra l’Hellas Verona e il Napoli. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Lasagna al 29′ bravo a sbucare sul secondo palo e a spingere in porta un pallone spizzato da Gunter. Immediata al risposta degli uomini di Luciano Spalletti. Al 37′ è l’uomo più atteso in casa azzurri a ristabilire la parità: cross di Lozano e ottimo colpo di testa di Kvaratskhelia che insacca alle spalle di Montipò. Allo scadere arriva anche il gol del vantaggio degli azzurri con Osimhen che, come Lasagna, sbuca sul secondo palo e mette a segno il sorpasso del Napoli. Termina così 1-2 il primo tempo tra Hellas Verona e Napoli.

Foto: Twitter Napoli