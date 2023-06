Osimhen è il capocannoniere della Serie A: 26 gol in 32 presenze

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, al Maradona è riniziata al festa Scudetto del Napoli. E per Victor Osimhen è arrivato anche il premio di miglior marcatore del campionato di Serie A della stagione 2022-23. Per Osimhen sono 26 reti in 32 presenze: dato che gli permette di entrare di diritto non solo nella storia del Napoli, ma anche della Serie A. Infatti, Osimhen è diventato il primo giocatore africano a vincere la classifica marcatori della Serie A.

Foto: Instagram Serie A