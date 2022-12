Osimhen e doppietta di Raspadori, il Napoli vince in rimonta l’amichevole col Crystal Palace (3-1)

Il Napoli vince in rimonta 3-1 l’amichevole contro il Crystal Palace. Passano in vantaggio gli inglesi con Zaha, immediata la risposta degli azzurri con Osimhen. Nella ripresa ci pensa Giacomo Raspadori a regalare la vittoria a Luciano Spalletti con una doppietta. Grande momento di forma per il centravanti italiano che trova così la seconda doppietta consecutiva dopo quella messa a segno nell’amichevole precedente contro l’Antalyaspor.