Osimhen dopo il Pallone d’Oro africano: “I sogni diventano realtà. Grazie ai tifosi che mi supportano e mi difendono”

Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa edizione della Serie A e miglior giocatore della stessa, ha appena vinto il Pallone d’Oro africano, nella cerimonia che sta andando in scena a Marrakech in Marocco. Di seguito le sue parole: “Questo premio vuol dire che i sogni diventano realtà, tutto è possibile. Sono felicissimo. Ringrazio la mia squadra, i miei compagni. E’ un Premio prestigioso del calcio, grazie anche ai tifosi che mi supportano e mi difendono. Grazie a tutti per l’incoraggiamento. Ringrazio anche Dio e le leggende del calcio africano come Adebayor e Kalou”

Foto: Instagram Napoli