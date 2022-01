Osimhen discute sui social con una tifosa: “Sei una grande sciocca, perché non mi denunci alla polizia?”

Osimhen si è reso protagonista in una discussione con una tifosa che sotto ad un suo tweet ha commentato: “Dovresti capire che scrivi stro***te, che sei un calciatore di Serie A, che tantissimi ti seguono, ogni tanto usa pure la testa, pensa prima di scrivere scemità”. La risposta dell’attaccante nigeriano non si è fatta attendere: “Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?” seguita da un dito medio.

sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?🖕🏽 https://t.co/XxH305J9FT — victor osimhen (@victorosimhen9) January 5, 2022



FOTO: Twitter Napoli