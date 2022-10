Osimhen: “Dimostrato che è difficile batterci. Ragioniamo di partita in partita, poi vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Victor Osimhen, ha così commentato il successo del Napoli per 1-0 contro la Roma: “Tre punti importanti contro un avversario tosto come la Roma, il Napoli si è dimostrato un avversario difficile da battere. La dedica è per le mia famiglia, per chi mi è stato accanto in queste settimane. Dove possiamo arrivare? Non ci voglio ancora pensare, ragioniamo di partita in partita e poi vedremo dove possiamo arrivare”.

Foto: Napoli Instagram