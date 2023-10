Osimhen: “Dicevano che a Napoli non sarei riuscito a fare nemmeno 4 gol. Maradona? Per me è ineguagliabile”

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube Kortyeo. Ecco le sue parole:

“Quando sono arrivato al Napoli c’erano persone che dicevano che non avrei segnato neanche 4 gol perchè la Serie A è molto fisica. Quando mi dici che non posso fare una cosa, anche se non so farla, voglio imparare e sfidare quelle persone. Chi diceva certe cose, adesso si sta nascondendo. La fama? Oggi non significa niente per me, non mi interessa. Ci sono tante persone famose, ma col conto in banca in rosso. Non è semplice mostrare amore nel mondo in cui viviamo, per questo quando persone vengono da me e mostrano apprezzamento, mi ringraziano, mi dicono di continuare così, per me è un privilegio. Da piccolo potevo solo immaginare di diventare un calciatore, la situazione per la mia famiglia era difficile, andavo a vendere i giornali o le bottiglie di acqua. Adoro Lagos, quando ho 4 giorni liberi vengo qua, mi piace stare in mezzo alla gente. Adoro tutto”.

Su Maradona: “Diego per me è il più grande di tutti i tempi, nessun altro potrà mai fare qualcosa a Napoli di comparabile a lui”.

Foto: Instagram Napoli