Osimhen: “Devo molto a Gennaro Gattuso. Scudetto? Non vedo l’ora di assistere alla festa”

E’ tornato a parlare Victor Osimhen e l’ha fatto a “France Football”, tra i vari temi toccati c’è la festa scudetto che Napoli sta preparando per la sua squadra: “Ho potuto solo ascoltare i racconti delle feste dei precedenti scudetti. Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani. È un onore per me giocare a Napoli, dove ha giocato Maradona. Desidero vincere questo scudetto per vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l’ora di assistere a quella festa. Sarà emozionante”.

Su Gattuso e Spalletti: “Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima, ma con Spalletti la mia crescita è stata maggiore per il lavoro fatto nel corso dei mesi. Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza”.

Foto: Instagram Osimhen