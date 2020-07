Osimhen, countdown Napoli. Tra smentite, goffe risalite e cifre gonfiate

Victor Osimhen e il Napoli. Ormai siamo a quasi due mesi dalle prime, clamorose, mosse del club azzurro in direzione dell’attaccante ormai in uscita al Lille. Negli ultimi giorni, anzi, nelle ultime ore, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Anche che Osimhen dovrebbe riflettere ancora, quando si tratta soltanto di andare a chiudere gli accordi con il Lille, che chiede 50 milioni più bonus. Non ci risulta proprio che l’operazione si possa perfezionare in cambio del cartellino di Ounas e 40 milioni, voce destituita di fondamento. Il Lille vuole fare cassa: Ounas piace, ma prima il cash. E Gabriel piace al Napoli, molto, ma prima Osimhen. Sulla storia delle perplessità di Osimhen hanno esagerato: se avesse dubbi su Napoli, li avrebbe manifestati dopo la 48 ore molto intensa in città. Invece era molto entusiasta. Ripetiamo: ora conta la definizione tra le due società, entrambe sono in sintonia e convinte di arrivare alla fumata bianca. Siamo in pieno countdown, si tratta soltanto di aspettare il contatto tra Napoli e Lille per andare a dama. Tra smentite, goffe risalite e cifre gonfiate.

Foto: Pulse