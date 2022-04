Osimhen ci sarà con la Fiorentina: “Tornato con la squadra”

Victor Osimhen è carico in vista della sfida alla Fiorentina e mostra tutta la sua determinazione con un post su twitter. L’attaccante nigeriano era in dubbio per il match di domenica a causa di un problema muscolare in allenamento accusato in settimana, ma le preoccupazioni sembrano essere state fugate visto il rientro in gruppo del nigeriano nella seduta di oggi., dove ha svolto l’intera seduta senza problemi.

L0 stesso attaccante, sui social, ha così commentato: “Rientrato con la squadra”.

Quasi sicuramente il giocatore sarà tra i convocati per la gara con i viola e Spalletti può anche decidere di farlo partire dall’inizio.

Back With The Squad💪🏽 pic.twitter.com/eVNr1POSie — victor osimhen (@victorosimhen9) April 8, 2022

Foto: Twitter Napoli