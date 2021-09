Osimhen, che show a Leicester: super doppietta e il Napoli rimonta, da 0-2 a 2-2

Il Napoli evita una sconfitta immeritata i Europa League in casa del Leicester, pareggiando 2-2 contro le foxies, ma rischiando anche di vincere, anche con merito.

Napoli che però si è ritrovato sotto di due gol. Vantaggio del Leicester al 9′ con Perez. Napoli che ha sbagliato tanto e ad inizio ripresa è stato punito. Prima un gol annullato giustamente a Daka, poi Darnes sembrava aver chiuso la gara con il 2-0.

Ma il Napoli ha subito reagito trovando la rete del 1-2 con Osimhen al 69′. Finale tutto di marca azzurra, con il Leicester che si è ritirato a difesa del vantaggio e all’87’ ha trovato il pareggio ancora con Osimhen.

Nel finale, Napoli vicino al clamoroso 3-2, Leicester in 10 per il rosso a Ndindi, Ma finisce così, ottima rimonta del Napoli che evita una sconfitta ingiusta e dimostra grande capacità di reagire, come accaduto già contro la Juve.

Foto: Twitter Napoli