Osimhen bum bum: il Napoli ribalta l’Udinese e aggancia il Milan in vetta. Espulso Pablo Mari

Bel colpo del Napoli che ribalta nella ripresa l’Udinese e aggancia momentaneamente il Milan capolista, atteso questa sera a Cagliari. Un successo firmato Victor Osimhen, letteralmente incontenibile nell’ultimo periodo.

Dopo aver chiuso in svantaggio nel primo tempo (gol di Deulofeu), Spalletti decide di giocarsi da subito la carta Mertens. Al 52′ arriva immediatamente il pari azzurro, con il nigeriano a svettare in cielo e spedire in rete una punizione di Mario Rui. Il Napoli continua a spingere e al 63′ trova il raddoppio, ancora una volta con Osimhen. Cross di Lorenzo dalla fascia, con l’attaccante che come un falco taglia sul primo palo e firma la rimonta.

Al 70′ Osimhen trova anche la tripletta, ma la sua posizione è irregolare. Due minuti dopo scontro tra Di Lorenzo e Silvestri, con il terzino della Nazionale ad avere la peggio ed uscito per infortunio. All’83’ l’Udinese resta in dieci per un rosso diretto a Pablo Mari. Nel finale l’Udinese chiede un penalty, ma l’arbitro grazie al Var giudica regolare il tocco di mano di Osimhen. Finisce così, tra la gioia del Napoli che si porta a casa tre punti fondamentali. I friulani, invece, restano a 30 punti in classifica.

FOTO: Twitter Napoli