Osimhen atteso a Istanbul: affare fatto con il Galatasaray. E rinnovo fino al 2027

Victor Osimhen riparte dal Galatasaray: totalmente confermata l’anticipazione del Corriere dello Sport. Trattativa ormai ai dettagli, nelle prossime ore l’attaccante nigeriano è atteso a Istanbul per visite e firma. Operazione in prestito secco, con l’ingaggio di circa 11 milioni netti interamente pagato dal club turco, che stava cercando con una certa insistenza un nuovo attaccante. Come svelato da Jolanda De Rienzo per Sportitalia con un tweet delle 16.26, Osimhen prolungherà il suo contratto di un altro anno, dal 2026 al 2027, in modo da permettere al Napoli di poter decidere con calma il suo futuro. Ora il Galatasaray…

Foto: Instagram Napoli