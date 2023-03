Osimhen attacca: “Vogliamo Scudetto e Champions. Kvaratskhelia ragazzo d’oro”

L’attaccante del Napoli, il nigeriano Victor Osimhen, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il capocannoniere della Serie A (19 reti in 20 partite), nonché secondo – alle spalle di Haaland – nella classifica della Scarpa d’oro, ha parlato degli obiettivi stagionali e del rapporto con Kvaratskhelia. Alcune dichiarazioni dell’ex Lille: “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere. Con Kvaratskhelia c’è stata empatia sin dal primo momento. Lui è fortissimo, ma anche un ragazzo d’oro. E questo per me conta”.

Foto: Instagram Napoli