Osimhen assente all’allenamento di stamane per volare in Marocco: riceverà il Pallone d’Oro africano

Victor Osimhen non ha partecipato alla seduta di rifinitura del Napoli a Castel Volturno, in vista della gara di Champions con il Braga, decisiva per il passaggio del turno : l’attaccante nigeriano è partito con un volo privato dall’aeroporto di Capodichino per Marrakech, in Marocco, dove è in programma la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro africano. Il bomber del Napoli, ch si è allenato da solo prima di partire, dovrebbe ricevere il premio, battendo Salah e Hakimi.

Foto: Instagram Osimhen