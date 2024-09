Osimhen al Galatasaray. Il comunicato del Napoli

Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray Anche il Napoli ha diramato un comunicato in cui ha annunciato la cessione del giocatore con tutti i suoi dettagli, compreso quello legato all’opzione per il rinnovo del contratto del giocatore inserita negli accordi prima della sua partenza: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027”.

Foto: Instagram Napoli