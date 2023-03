Osimhen: “A 18 anni mi voleva Wenger all’Arsenal. Ma non era la scelta migliore all’epoca”

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da CentreGoals, in merito alla possibilità di sbarcare in Europa appena maggiorenna, dalla sua Nigeria.

Queste le sue parole. “A 18 anni parlai con Wenger che voleva portarmi all’Arsenal ma non era la scelta migliore per me in quel momento. Da lì poi andai al Wolfsburg, quindi Charleroi e Lilla. Poi il Napoli”.