Oshimen: “Ora mi sento bene. Giocare per la Nigeria è importante per la mia carriera”

Victor Osimhen ha parlato del suo stato di forma direttamente dal ritiro della Nigeria. L’attaccante del Napoli sarà impegnato con la sua nazionale nel match contro la Liberia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2022. Ecco le parole del giocatore: “Mi sento bene. Era importante riposare qualche giorno prima di giocare la partita di sabato. Sono sempre pronto quando vengo chiamato e dare il massimo per il mio Paese è una delle cose più importanti della mia carriera. Abbiamo tutti un obiettivo comune: qualificare la Nigeria ai Mondiali e fare bene in Coppa d’Africa”.

Foto: Twitter Napoli