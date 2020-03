Dalla Spagna: Oscar Rodriguez convince il Real Madrid, a giugno possibile rientro

Non solo Martin Odeegard: infatti, il Real Madrid sta seguendo con molta attenzione anche un altro ragazzo del settore giovanile mandato in giro a farsi le ossa. Si tratta di Oscar Rodriguez, talento classe 1998 attualmente in prestito al Leganes in Segunda Division. Trequartista e punto fisso anche della Nazionale Under-21, con 7 reti e 2 assist all’attivo in questa stagione, starebbe convincendo tutti alla Casa Blanca: infatti, secondo Mundo Deportivo, la dirigenza delle Merengues avrebbe già deciso di farlo rientrare la prossima estate.

Foto: profilo Twitter Leganes CD