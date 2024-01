Orta (ds Siviglia): “Ringrazio Agoumé, è stato di parola. Nel calcio è una cosa rara”

In conferenza stampa, il direttore sportivo del Siviglia Victor Orta ha parlato dell’arrivo dall’Inter di Lucien Agoume, operazione definita nelle scorse ore. Il centrocampista, nonostante l’offerta dell’Olympique Marsiglia, ha sempre tenute fede alla sua decisione di firmare per gli andalusi: “E’ stato di parola, lui ed il suo agente ci avevano dato la loro parola e l’hanno mantenuta. Nel calcio non è sempre così e vorrei sottolinearlo pubblicamente. Lo ringrazio anche per non aver creato nessun tipo di problema nella negoziazione. E’ un centrocampista moderno, duttile, può giocare da 6 e da 8, ha gamba per andare avanti o per giocare da interno. Ed è compatibile con tutti gli altri centrocampisti della rosa. E? intenso e aggressivo e può adattarsi velocemente al nostro stile. Speriamo che trovi continuità e che possa restare qua in futuro”.

Foto: Instagram Siviglia