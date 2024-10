Orsolini: “Voglia e orgoglio, rimane una serata leggendaria”

l Bologna perde ad Anfield Road 2-0, ma al termine di una sfida che i rossoblu si sono giocati alla grande contro una squadra sulla carta nettamente più forte. Al termine della sfida è intervenuto a Sky Sport Riccardo Orsolini: “Se usciamo a testa altissima? Sì, c’è tanto orgoglio e tanta emozione. Nel calcio si può vincere o perdere, ma come diciamo noi sfruttando il nostro gioco e valorizzando i nostri principi. Venire qui non è facile per nessuna squadra al mondo, figuriamoci per una realtà come la nostra. Voglia ed orgoglio. Una sconfitta meno amara per noi”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo cercato di subire meno possibile lo shock iniziale, ad Anfield non è facile per nessuno. Con carattere e voglia abbiamo giocato e provato, anche sbagliando, ma con la consapevolezza che uniti si può riparare agli errori. Abbiamo avuto tantissime occasioni, un palo, una traversa. Posch che mi salva un’occasione sulla linea, che sfiga! (ride, n.d.r.) Capita. Siamo venuti con umiltà e coraggio”.

Infine, sul giocare sempre in avanti e poco col portiere: “Ce lo ha trasmesso subito, cerchiamo subito la profondità, le punte. Farlo qui non era facile, ma abbiamo provato a farlo ugualmente. Quando giochi in questo modo ti assumi dei rischi e delle responsabilità, nonostante sapessimo che di fronte c’era un avversario a tratti ingiocabile. Rimane una serata leggendaria”.

Foto: Instagram Bologna