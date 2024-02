Orsolini: “Viviamo per questi pomeriggi qua. Giusto che i tifosi sognino l’Europa”

Riccardo Orsolini, centrocampista del Bologna, è appena intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la roboante vittoria per 4-0 al Dall’Ara contro il Lecce, match in cui si è reso protagonista assoluto grazie ad una doppietta. Queste le sue parole:

Doppietta, tre punti e in questo momento quarto posto: che inizio di anno è e che giornata è per te?

“Un pomeriggio perfetto, personalmente e collettivamente. Viviamo per questi pomeriggi qua: non c’è cosa più bella di festeggiare davanti ai nostri tifosi una vittoria così bella.”

Devi provare di più il destro.

“Ogni tanto il difensore non se l’aspetta. Devo diventare più imprevedibile e migliorarmi sempre, come tutti.”

I tifosi sognano l’Europa.

“Giusto che le persone abbiano entusiasmo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati e lavorare. E’ l’unico modo per farli contenti.”

