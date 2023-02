Orsolini sul rinnovo: “Grande rapporto con Di Vaio. Troveremo la soluzione migliore”

Dopo il successo contro la Fiorentina, l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo in un bel momento di forma. Nonostante ci siano stati momenti in cui abbiamo sofferto, abbiamo dimostrato che nelle difficoltà sappiamo soffrire. Portiamo a casa questa vittoria e sotto con la prossima. Che Riccardo stiamo riscoprendo? Un Riccardo che si è responsabilizza tanto, La squadra lo sta aiutando, siamo consapevoli del contributo che possiamo dare. L’importante è la vittoria della squadra che è ciò che conta”. E sulla fascia da capitano: “E’ un orgoglio per me. Mi responsabilizza ancora di più. Lo faccio volentieri. So che ci sono delle gerarchie, Soriano è il capitano e non si discute. Ma se manca lui mi responsabilizza farlo”.

Infine, sul rinnovo: “In questo momento è una cosa di cui si parla e non si parla ma stiamo pensando soprattutto al campo. Di queste cose se ne parlerà quotidianamente, ho un grande rapporto col direttore sportivo, se ne parlerà col mio procuratore e troveremo la soluzione migliore”.



Foto: Instagram Bologna