Orsolini segna e va in doppia cifra: è il terzo giocatore italiano del Bologna a riuscirci in almeno due stagioni

Riccardo Orsolini, autore di uno splendido gol che ha sbloccato la sfida tra il Bologna e la Salernitana, ha permesso all’esterno di entrare ancora di più nella storia del club felsineo. Con la rete segnata oggi al Dall’Ara, infatti, il giocatore classe 1997 arriva a quota 10 gol in campionato, diventando il terzo calciatore italiano nella storia della squadra emiliana ad entrare in doppia cifra in almeno due edizioni della Serie A, dopo Marco Di Vaio e Giuseppe Signori. Nella scorsa annata, Orsolini aveva messo a referto 11 marcature.

Foto: Twitter Bologna