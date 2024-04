Orsolini-Saelemaekers-Lykogiannis: 3-0 Bologna sulla Salernitana, la Juve (terza) è a due punti

Il Bologna vince ancora, blinda il quarto posto e si porta a soli due punti dalla Juve terza (59 per Allegri, 57 per Motta) con uno scontro diretto che si consumerà alla penultima giornata di campionato. Il Bologna ha chiuso la pratica già nel primo tempo con due gol di eccellente fattura. A sbloccare il risultato è stato Orsolini al 14’ con un sinistro bellissimo dalla destra dopo aver aggirato Pellegrino. Il raddoppio ha portato la firma di Saelemaekers al 44’ con un tiro a giro molto ben fatto, impossibile da prendere per Costil. Nel primo tempo la Salernitana ha avuto una sola occasione con Simy al 18’ (tiro respinto da Ravaglia). Nel secondo tempo pura accademia, il Bologna ha sganciato Zirkzee e Ndoye rispettivamente per Odgaard e Orsolini dedicandosi alla gestione della partita. Ritmi sempre più bassi, Salernitana quasi mai pericolosa, a parte un’opportunità per Candreva con respinta di Ravaglia. Nei minuti di recupero arriva anche il sigillo di Lykogiannis: il terzino, servito da Saelemaekers, entra in area e firma il 3-0. Tre punti comodi comodi per Thiago Motta e le sue ambizioni – sempre più concrete – di qualificazione alla prossima Champions League.

Foto: Instagram Bologna