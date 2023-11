Orsolini, risentimento alla coscia: il report del Bologna

Attraverso il proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che Riccardo Orsolini ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni ma è dunque in dubbio per la sfida contro il Torino in programma al Dall’Ara.

Questa la nota: “Questa mattina la squadra ha proseguito la preparazione con una seduta di allenamento con esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Differenziato sul campo per Oussama Al Azzouzi, terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi.

Foto: Instagram Bologna