Riccardo Orsolini è in scadenza di contratto e il suo rinnovo non è semplice. Per questo motivo, secondo quanto raccontato da Sportitalia, il Bologna sta pensando a Nicolò Cambiaghi rientrato all’Atalanta dopo la proficua esperienza di Empoli. Una situazione da monitorare, a maggior ragione se Orsolini non dovesse rinnovare.

Foto: Twitter ufficiale Bologna