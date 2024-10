Orsolini: “Polemiche per il rinvio con il Milan? C’è gente che ha perso tutto. Vittoria fondamentale”

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Cagliari.

Queste le sue parole: “Record di Signori? Questa cosa mi riempie d’orgoglio, Beppe ha fatto la storia del Bologna. E’ solo un dato speriamo di continuare così e l’importante era ritrovare la vittoria dopo gli ultimi passi falsi”.

Un pensiero per quello che è successo recentemente alla città? “C’è chi ha perso tutto. Ci sono state polemiche per il rinvio, ma quello a noi non interessa. Le cose essenziali sono altre, ci stringiamo attorno ai bolognesi”.

Foto: sito Bologna