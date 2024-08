Orsolini: “La mancata convocazione per gli Europei è stata una grande delusione”

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, in conferenza stampa ha parlato della mancata convocazione agli Europei.

Queste le sue parole: “Ho pensato a staccare la spina, andare in vacanza e ricaricarmi per la nuova stagione. Ho apprezzato molto i commenti dei non-tifosi del Bolgona, dai quali ho percepito un grande supporto, segno che ho lasciato qualcosa di buono la scorsa stagione. Inizialmente è stata una grande delusione, poi ho subito pensato alla grande stagione che mi aspetta. Mi sono fatto inevitabilmente molte domande, ma adesso la mia testa è concentrata su ciò che ci aspetta come club”

Foto: Instagram Bologna