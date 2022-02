Orsolini: “Il Bologna deve arrivare nelle prime dieci. Concentrati per vincere a Salerno”

Ospite della puntata di Bfc Week, Riccardo Orsolini ha parlato del momento che sta vivendo con la maglia del Bologna, reduce dalla vittoria casalinga contro lo Spezia: “Era una partita importante, un crocevia che ci avrebbe fatto capire le vere intenzioni della squadra. Con la vittoria abbiamo capito che questa è una squadra che può lottare per gli obiettivi fissati a inizio stagione, ovvero la parte sinistra della classifica“. Sul gruppo e i compagni di reparto: “Ci troviamo bene con Marko e Musa. Siamo contenti del lavoro fatto e dobbiamo continuare così. Abbiamo un gruppo molto unito e coeso. Siamo contenti del rapporto che si è creato tra di noi anche fuori dal campo e ci sono tutti i presupposti per fare bene“. Sulla Salernitana: “Sarà una gara difficile, loro si sono rinforzati molto nel mercato di gennaio. Ci aspetterà un clima caldo ma noi dovremo essere bravi e concentrati per portare a casa il risultato“.

Foto: Twitter Bologna