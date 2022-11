Orsolini: “Ho avuto tante occasioni per lasciare Bologna. Ma qui sto bene. Il rinnovo? Ne parleremo”

Riccardo Orsolini, trequartista del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando la sua stagione, l’arrivo di Motta e il futuro.

Queste le sue parole: “Col Torino Motta mi fa: “Non ti vedo con lo stesso occhio della tigre di Monza”. E io: ti sbagli, ora ti faccio vedere. E quando esulto per l’1-1, fateci caso, ho messo l’indice sotto l’occhio guardando lui. I fischi del Dall’Ara? Ci sono rimasto male, lo ammetto: ero abituato ai fischi dei tifosi avversari, non dei miei”.

Lasciare Bologna: “Se mi chiedete quante occasioni ho avuto per cambiare aria le dico, non poche. Ma ho sempre pensato di voler diventare grande qui: e le ho rifiutate. Un segno di stima, poi, è che credo la società non si sia seduta a trattare la mia cessione. Rinnovo? Qui sto bene, mi vogliono bene e da tempo avevo deciso che la mia esplosione dovesse essere a Bologna. Quindi, ne parleremo presto”.

Foto: twitter Bologna