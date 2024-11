Orsolini: “Felice del momento. Nazionale? Io sto facendo il massimo”

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria in casa della Roma e il suo momento di forma.

Queste le sue parole: “Ti abbiamo visto particolarmente triste per il gol sbagliato da Dallinga, ce lo confermi? “Mi spiaceva perché Dallinga era entrato bene e meritava il gol. Speravo ci riuscisse ma va bene così. L’importante era trovare i 3 punti su un capo così difficile”.

Sei in un momento fantastico della tua carriera “Quando vai avanti con l’età acquisisci consapevolezze diverse. Hai più sicurezze nei tuoi mezzi e questa è la cosa che mi ha fatto scattare una scintilla che mi permette di dare il mio contributo alla squadra, anche in termini di gol”.

Non ti aspettaci un chiamata in Nazionale? “Non sono decisioni che spettano a me. Io penso a dare il massimo qui a Bologna, sarà Mr. Spalletti e fare le sue valutazioni. Continuo per la mia strada, io sono sempre a disposizione”

Foto: sito Bologna