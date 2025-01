Orsolini: “Faremo di tutto per vincere. Primo gol in Champions? Ci tengo molto”

L’esterno del Bologna Riccardo Orsolini è intervenuto in conferenza stampa di fianco al tecnico Vincenzo Italiano, per presentare la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

“Primo gol in Champions? Mi piacerebbe regalarmelo da solo. Ci tengo molto. Non abbiamo segnato molto in Champions e quindi ci proveremo. Domani è una bella opportunità per tutti noi: vogliamo sfruttare l’ultima in casa per cercare di fare punti. Faremo di tutto per cercare di vincere. La percentuale di errore per chi gioca nel mio ruolo è alta. A chi ha qualcosa da ridire rispondo di mettersi a sedere e aspettare, che qualcosa prima o poi combinerò. Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto in Champions e di quello che abbiamo fatto per arrivarci. Da parte nostra c’è tanta soddisfazione, ma è chiaro che inizialmente il livello della Champions era un po’ nuovo. Era chiaro che avremmo potuto incontrare qualche difficoltà. I risultati oggi si vedono e domani proveremo a mettere in difficoltà il Borussia”.

Foto: Instagram Bologna