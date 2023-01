Orsolini: “Esultanza dedicata a Vialli e Mihajlovic. Pagati 10 minuti di blackout”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, ha così parlato dopo la sfida persa contro l’Atalanta per 2-1. “L’esultanza è dedicata al mister che purtroppo ci ha lasciati, ma anche a Luca Vialli che ho avuto piacere e fortuna di conoscere in Nazionale. Sono cose che fanno male, ma danno spinta per dare qualcosina in più”. Poi ha proseguito analizzando la gara: “Abbiamo cominciato la gara con l’atteggiamento giusto, trovando il vantaggio, ci siamo chiusi e compattati, cercando di fraseggiare. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, il mister ci ha fatto i complimenti e ci ha spronato a non mollare. Nella ripresa abbiamo avuto 10 minuti di blackout che abbiamo pagato. Perdiamo le partite per alcune leggerezze che non ci possiamo permettere. Non lo nascondo, sono un calciatore molto istintivo, che fa la giocata per cercare di aiutare la squadra. Alle volte ci riesco, altre meno, sono a disposizione del mister, mi sto impegnando e applicando, lavoro tanto dal punto di vista fisico. Ora continuiamo a lavorare per cercare di non perdere partite come quelle di oggi, è un peccato, potevamo portare a casa un punto”.

Foto: Twitter Bologna