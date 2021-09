Orsolini e il fantacalcio: “Ho scoperto che sono tra i centrocampisti. Approfittatene”

Sul proprio profilo Instagram, Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna, ha parlato anche di fantacalcio e ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan e dei fanta allenatori.

Queste le sue parole: “Fantacalcio? E’ un bel modo per condividere momenti insieme e seguire le partite. Ho tanti amici che mi stanno dicendo di avermi preso… Ho scoperto che mi hanno listato centrocampista e non attaccante quindi questo forse potrebbe essere un vantaggio per i fantallenatori. Speriamo di regalare qualche gioia!”.

Foto: Twitter Bologna