Orsolini: “Dobbiamo dimostrare che il Bologna può dare il suo contributo in questa competizione”

Alla vigilia dello storico esordio in Champions League del Bologna, Riccardo Orsolini è intervenuto in sala stampa per la conferenza delle 15:00.

Questo palcoscenico può essere il definitivo trampolino di lancio per la tua carriera?

“Penso sia una grande occasione, non per Orsolini ma per tutti. Dobbiamo dimostrare che il Bologna, non Orsolini, può dare il suo contributo in questa competizione. Io spero di dare il mio contributo”.

Stamattina avete stemperato la tensione con un torello… L’emozione è tanta?

“Preparare una partita come questa alza molto la tensione e ogni tanto è necessario trovare soluzioni per stemperarla. Io e Lollo dal ritiro di Valles abbiamo sempre cercato di tirare il gruppo per cercare di far capire come comportarsi in una squadra importante come il Bologna, ma in realtà c’è poco da dire: tutti i ragazzi sono straordinari. Devo dire che anche il mister e lo staff ci stanno aiutando tanto per crescere e queste partite possono solo farci bene”

Foto: Instagram Bologna