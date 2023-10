Orsolini: “Bologna è casa mia, ho sempre chiesto di rinnovare”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Bologna, Riccardo Orsolini, ha così spiegato l’origine del suo soprannome:”Orsonaldo nasce ad Ascoli: calciavamo sempre a gambe divaricate alla Ronaldo. Facevo sempre gol e un mio compagno ha inventato questo nickname“. E sulla chiama in Nazionale: “Mi ha chiamato mentre ero a un battesimo, ho mangiato in macchina e sono arrivato a Milanello poco prima dell’allenamento”.

Poi ha proseguito parlando del sogno del Bologna: “Sogno, ma non prometto, l’Europa”. E su quante volte è stato vicino a lasciare il Bologna: “Più che sentire di altre squadre, chiedevo sempre quando ci incontravamo per rinnovare. Sono sempre voluto restare, questa è casa mia e mi sono sempre trovato bene con tutti. Io bandiera? Già ora sono il più anziano… Anche se mi apre che le bandiere non esistano più”

Foto: Instagram Bologna